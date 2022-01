Dana Budeanu a "demolat-o" pe Loredana Groza: Ai cea mai buna voce din tara, dar n-ai voie sa iti pozezi partile intime pe Instagram

Dana Budeanu a comentat despre avalansa de poze din Maldive si Dubai, unde se duc acum romanii, dar si despre divele de la noi care pozeaza provocator.Prima "victima" a fost Loredana Groza, pentru ca isi modifica prea mult pozele."Asadar, toate vedetele s-au pozat cu b***le. B**a indoita, b**i de jos in sus, b**i pe dreapta, b**i modificate cu filtre de corp, toate pozele sunt modificate. In general, pentru publicul larg v-ati aratat b****e. Vreau sa stiu pentru ce Loredana are ea nevoie... ... citeste toata stirea