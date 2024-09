Dani de la Insula Iubirii, dat in judecata de sotul Deliei. Concurentul i-ar datora 20.000 de lei lui Razvan Munteanu

Dany Boy, fost concurent la Insula Iubirii, a fost dat in judecata de sotul Deliei, Razvan Munteanu. Acesta il acuza pe Dany Boy ca ar fi provocat o paguba de 20.000 de lei in clubul sau, pe vremea cand emisiunea era inca in desfasurare. Desi s-a incercat o rezolvare amiabila, negocierile nu au dus la un rezultat, iar cazul a ajuns acum in fata instantei.Dany Boy a devenit cunoscut publicului larg datorita participarii in emisiunea "Insula Iubirii', sezonul 8. El si Maria Covasa, iubita lui de ... citește toată știrea