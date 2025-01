Dani Mocanu a fost condamnat la 6 ani si 5 luni de inchisoare! De ce fapte a fost acuzat cunoscutul manelist

Manelistul Dani Mocanu are parte de o veste foarte proasta la inceputul anului 2025. Acesta a fost condamnat la 6 ani si 5 luni de inchisoare cu executare. In trecut, mai exact, august 2022, el a mai fost arestat la domiciliu mai bine de un an."Condamna pe inculpatul M.D. la pedeapsa de 5 ani inchisoare pentru infractiunea de proxenetism savarsita in perioada 06.2016-01.02.2017. Aplica inculpatului M.D. pe langa pedeapsa inchisorii si pedeapsa amenzii penale de 300 zile de amenda penala ... citește toată știrea