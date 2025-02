Dani Mocanu a rabufnit! Manelistul a explicat de ce a refuzat, de fapt, sa cante la concertul din Cluj: ,,Nu este vina noastra" - VIDEO

Dani Mocanu neaga acuzatiile conform carora nu s-a prezentat la un eveniment din Cluj de frica Politiei. Manelistul a explicat ca problema a fost cu totul alta, intr-un clip de pe pagina sa.Dani Mocanu a fost invitat sa cante la un eveniment organizat in Valea Draganului, in seara de 15 spre 16 februarie. In acelasi timp, la eveniment a descins si Politia care a verificat participantii, iar Dani Mocanu nu s-a mai prezentat la petrecere.Manelistul mentioneaza ca nu i-a fost frica de fortele ... citește toată știrea