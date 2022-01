De ce nu-si mai vorbesc Connect-R si Alex Velea: Suntem total diferiti

Connect-R a vorbit despre cearta cu Alex Velea, in cadrul emisiunii "40 de intrebari cu Denise Rifai".Cei doi au lansat in 2006 melodia "Dragoste la prima vedere", care, la momentul respectiv, s-a bucurat de un real succes."E un monstru de talent Alex Velea si o stie toata lumea. Faptul ca ne-am separat e pentru ca la momentul ala viziunile noastre asupra carierelor noastre era usor diferita. A avut si el o nemultumire fata de un episod, nu cred ca si-ar dori sa-l povestesc. Cert e ca in ... citeste toata stirea