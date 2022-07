De ce Vladuta Lupau isi va imbraca fiul numai de la second-hand. Artista vrea sa il creasca modest si BUN

Vladuta Lupau a spus ca isi va imbraca fiul de la second-hand, lucru care a atras critici.Artista a spus ca vrea sa ii transmita copilului ca nu i se cuvine totul si ca trebuie sa munceasca daca isi doreste ceva."Spuneam acest lucru, intr-adevar, si m-a ras lumea! (rade) Ei bine, si eu am crescut si am umblat imbracata cu haine de la second-hand si tocmai de aceea imi doream sa fac ceva si sa reusesc in viata, ca sa pot sa imi permit si eu hainele si lucrurile pe care mi le doresc. Poate daca ... citeste toata stirea