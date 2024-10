Delia Matache conduce o firma care are mare succes in afaceri. Cantareata a ajuns la o cifra de aproape 10 milioane de lei / In ce domeniu activeaza

Delia Matache nu este doar una dintre cele mai cunoscute si apreciate artiste din Romania. Este si un om de afaceri de succes, care reuseste sa isi aduca venituri uriase prin firma sa din domeniul evenimentelor artistice, DeliaEvent SRL.Compania fondata si detinuta de renumita cantareata Delia Matache, care continua sa isi consolideze prezenta in domeniul evenimentelor artistice. Infiintata in 2012, aceasta firma si-a cladit o reputatie solida, specializandu-se in activitati de interpretare ... citește toată știrea