Delia, nemultumita de hotelul la care s-a cazat la Cluj: "In viata mea nu mai aleg! N-am dormit toata noaptea"- VIDEO

Hotel care e langa strada? In viata mea...toata noaptea n-am dormit! Artista a fost nemultumita de galagia de la traficul de pe drumul Cluj-Floresti, care nu a lasat-o sa doarma toata noapteaDelia a fost nemultumita de hotelul in care s-a cazat la Cluj, situat la drumul european pe ruta Cluj-Napoca- Floresti. Artista a avut aseara un concert incediar in cadrul Floresti Fest, care a adunat mii de floresteni. Un show care a fost total pe placul artistei, la care a cantat cot la cot cu fanii: ... citește toată știrea