Destinul barbatului din cea mai stralucitoare zodie. Sunt mereu in centrul atentiei, unici si indispensabili pentru cei din viata lor

Leul este un semn masculin, fix, de foc, guvernat de Soare. Nu este mirare ca este una dintre cele mai stralucitoare semne ale zodiacului. Nativii din zodia Leului se aseamana cu astrul care le guverneaza destinul: sunt mereu in centrul atentiei, unici si indispensabili pentru cei din viata lor.Ce il ghideaza in viata pe nativul din zodia LeuNativul din zodia Leu are o personalitate dinamica, stralucitoare, plina de viata si vointa. Iubeste sa fie in centru atentiei si situatiile in care poate ... citeste toata stirea