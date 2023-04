Adrian Cristea, fostul iubit al Biancai Dragusanu in perioada in care acesta juca la U Cluj, s-a retras din viata publica.Adrian Cristea (39 de ani) s-a retras din activitate in anul 2017, iar de atunci este vazut tot mai rar in public. Fosta lui partenera de viata, Denisa Nechifor (38 de ani), a dezvaluit recent cu ce se ocupa Cristea in momentul de fata.Adrian Cristea a fost un super fotbalist, bifand in cariera lui multe echipe: Politehnica Iasi, Dinamo, Universitatea Cluj, Steaua, ... citeste toata stirea