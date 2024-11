Din ghetoul Clujului la vedeta nationala! Cine este Jamarr, copilul fenomen de la Pata Rat care se lupta sa-si faca un rost prin muzica VIDEO

Cine este Jamarr, copilul fenomen de la Pata Rat care se lupta sa-si faca un rost prin muzica. Un manelist a fost impresionat si il sustine VIDEODintr-un ghetou marginalizat de la periferia Clujului, Jamarr, un baiat de 12 ani, a patruns in lumea manelelor, castigand rapid simpatia publicului si devenind un nume cunoscut in industria muzicala. Cum a reusit acest tanar sa transforme dificultatile vietii in inspiratie pentru o cariera de succes? Povestea lui Jamarr este impresionanta, de la ... citește toată știrea