DJ Tise, fara fite! Presedintele Consiliului Judetean Cluj mixeaza manele la chefuri:"Sunt specialist in manele. Si in Salam si in Leo de la Rosiori" VIDEO

Presedintele Consiliului Judetean Cluj mixeaza manele la petreceri! DJ Tise n-are aere si recunoaste: "Sunt specialist in manele. Si in Salam si in Leo de la Rosiori"Daca va imaginati ca Alin Tise, presedintele Consiliului Judetean Cluj, asculta doar muzica "serioasa" si rafinata, e momentul sa va revizuiti complet viziunea! Invitat la Horia Nasra Show, Tise a facut o dezvaluire care l-ar putea pune in topul DJ-ilor de petreceri: omul stie manelele mai bine ca un lautar cu vechime."De cand cu ... citește toată știrea