DJ -ul danez, Morten, vine la Massif 2023

A mai ramas o luna pana cand cel mai asteptat festival de la munte, Massif, isi va deschide portile. Incepand de astazi, fanii festivalului pot vedea programul pe scene si isi pot achizitiona biletele pe zile la prima editie Massif, care va avea loc in Poiana Brasov, in perioada 3-5 martie.MORTEN este considerat unul dintre cei mai bine cotati producatori si DJ-i din noul val, este de origine daneza si in luna martie ajunge pe mainstage-ul Massif.Totul a inceput de la ideea ca va fi un lucru ... citeste toata stirea