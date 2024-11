Dorian Popa a fost condamnat. Pedeapsa pe care a primit-o "Hatz, Johnule" pentru consumul de stupefiante la volan

Dorian Popa a fost condamnat de instanta, dupa ce a fost prins la volan sub influenta substantelor interzise.Reamintim ca la finalul anului trecut, Dorian Popa a fost prins conducand sub influenta substantelor interzise. Desi initial a negat acest lucru, mai apoi si-a admis fapta si a cerut scuze in mod public pentru actiunile sale, promitand ca nu o sa mai faca asta niciodata. In luna iulie, instanta a admis toate probele Parchetului si a dispus inceperea procesului in care vedeta este ... citește toată știrea