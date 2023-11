Dorian Popa este macinat de regrete, asta dupa ce, la finalul lunii octombrie, oamenii legii l-au prins la volan sub influenta substantelor psihoactive, dar si imbracat doar in lenjerie intima.Faptul ca a ramas pieton pare sa-l deranjeze extrem de mult pe influencerul care are o colectie impresionanta de bolizi de lux in garaj."Prostia costa. Ma uit si plang...ma uit", este mesajul transmis de Dorian Popa, recent, pe pagina lui de Instagram, alaturi de o imagine cu masina sa Lamborghini. ... citeste toata stirea