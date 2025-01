Dorin Lojigan: De Boboteaza, in mijlocul crestinilor ortodocsi din Campia Turzii

Am participat, alaturi de fiica mea, Iulia, precum si de intreaga comunitate crestin-ortodoxa a Parohiei "Invierea Domnului" la slujba de Boboteaza, oficiata de preotii, Sebastian Zahan si Aurelian Chereches. A fost un moment emotionant, de profunda incarcatura spirituala, in care ne-am amintit de momentul Botezului Domnului, in raul Iordan.Acel moment extraordinar a facut trecerea spirituala, de la ... citește toată știrea