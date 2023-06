Fostul pugilist are toate motivele sa fie fericire, deoarece se bucura, alaturi de nevasta sa, de 2 copii frumosi. Sportivul a vorbit recent despre ce isi doreste de la copiii lui, Patrick Nicolas, in varsta de un an, si Natalis, in varsta de 11 ani.Sportivul a declarat ca educatia lor este foarte importanta pentru el si ca se implica total in cresterea acestora.Morosanu a recunoscut ca vrea sa il invete sport pe baiatul lui cel mic, insa a precizat ca nu isi doreste de la acesta sa faca ... citeste toata stirea