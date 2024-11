Doua vedete au lasat Bucurestiul si s-au mutat la Cluj! Gemenele lor s-au adaptat rapid, parintii...mai greu. Care a fost motivul schimbarii radicale?

Artistii Lavinia Goste si Marius Zorila, ea de 40 de ani, iar el de 42, au facut o schimbare majora in viata lor, mutandu-se la Cluj inainte de inceperea anului scolar, in luna septembrie. Cei doi, impreuna cu fetele lor gemene, Ioana si Maria, care au 11 ani si sunt acum in clasa a cincea, au decis sa se stabileasca in acest oras pentru a fi mai aproape de evenimentele din zona Ardealului si nu numai, potrivit click.ro.Decizia mutarii la Cluj si motivele din spatele acesteiaLavinia Goste si ... citește toată știrea