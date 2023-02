Duelul eclerurilor intre cele mai renumite gospodine. Jamila pierde si a doua faza a procesului cu Laura Laurentiu

Instanta s-a pronuntat si in a doua etapa a procesului dintre cele mai cunoscute bucatarese de pe YouTube. Jamila (Geanina Staicu-Avram) a pierdut din nou in fata Laurei Laurentiu, dupa ce Curtea de Apel Bucuresti i-a respins contestatia in privinta deciziei initiale din procesul eclerelor la tava.Curtea de Apel Bucuresti a pronuntat in 2 februarie 2023 o noua sentinta in dosarul in care doua dintre cele mai renumite gospodine de pe Youtube, Geanina Staicu-Avram (Jamila) si Laura Laurentiu, ... citeste toata stirea