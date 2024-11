Dupa locuinte, Clujul o ia razna si la vacante de "LUX"! Congo, 17.500 euro de persoana: "Vindem casa si venim! Sper ca e inclusa si gorila!"

Apartamente scumpe, BIFAT! Trai scump, BIFAT! Acum, Oferta de vacanta "speciala" 17.500 euro de persoana, in Congo: "Am merge toata familia, dar sa vindem intai apartamentul"O agentie de turism a lansat o oferta turistica pentru clujeni pe care multi au numit-o "halucinanta" - o excursie exotica in inima Africii, in Congo, la "modicul" pret de 17.500 de euro per persoana. Clujenii sunt deja obisnuiti cu preturi astronomice la chirii si apartamente, si chiar si cu vacante scumpe, dar cea de acum ... citește toată știrea