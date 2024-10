E OFICIAL: Justin Timberlake va concerta in Romania, la Cluj, la Electric Castle 2025!

Confirmarea mult asteptata a sosit: Justin Timberlake va urca pe scena Electric Castle in 2025! Anuntul a fost facut public de organizatori dupa o perioada de speculatii si entuziasm generat de afisele cu versurile lui Timberlake aparute recent in Cluj si Bucuresti.Informatia a fost dezvaluita la Pro TV in aceasta seara, la jurnalul de la ora 19.00. Fanii lui Timberlake din Romania au, asadar, motive serioase de bucurie, pregatindu-se pentru un spectacol de neuitat in cadrul unuia dintre cele ... citește toată știrea