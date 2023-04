Maine , 20 aprilie, Luna va bloca Soarele intr-un fenomen rar, numit eclipsa solara hibrida. Acest eveniment va mai putea fi urmarit doar peste 8 ani, iar mai apoi peste 141 de ani.Eclipsa solara hibrida care va avea loc maine pe cer se va transforma dintr-o eclipsa solara totala intr-o eclipsa anulara, respectiv intr-una inelara, in forma de inel, pe masura ce umbra Lunii se deplaseaza pe suprafata Pamantului.Ultima eclipsa solara hibrida a avut loc in 2013, iar urmatoarea va avea loc in ... citeste toata stirea