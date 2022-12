Elton John se pregateste pentru ultima sa aparitie intr-un concert: "Va fi un ramas-bun de zile mari'"

Elton John va sustine ultimul sau concert in Regatul Unit in cadrul celebrului festival Glastonbury. Artistul si-a inceput turneul de audio in 2018, dar a fost intrerupt din cauza pandemiei. La Festivalul Glastonbury care va avea loc in iunie 2023 artistul va fi cap de afis. "Va fi un ramas-bun de zile mari", au spus organizatorii festivalului.Elton John se apropie de finalul turneului de adio "Farewell Yellow Brick Road", demarat in septembrie 2018 si intrerupt pe perioada pandemiei de ... citeste toata stirea