Erika Isac va avea un nou concert in Cluj. Controversata interpreta, tot mai populara dupa "Macarena"/Ce tarif percepe cantareata momentului

Erika Isac este una dintre cele mai apreciate si controversate artiste ale momentului. Multi isi doresc sa o vada live in concert, asadar nu e de mirare ca interpreta a fost invitata in ultima perioada si la mai multe evenimente din judetul Cluj.Erika Isac a impartit scena cu Dj Tise la inaugurarea Turda Arena la mijlocul lunii aprilie, a avut si un concert intr-un popular club din Cluj-Napoca, iar mai nou este invitata si la un concert in Dej.Erika Isac va veni la Toroc Fest la finalul ... citește toată știrea