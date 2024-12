Esti ajutorul lui mos Craciun? Iulius Mall Cluj premiaza toate ajutoarele lui mos Craciun cu cadouri in valoare de peste 40.000 de euro!

Ajutoarele lui Mos Craciun sunt premiate in Iulius Mall Cluj - Cadouri in valoare de peste 40.000 de euro!Iulius Mall Cluj aduce magia sarbatorilor mai aproape de vizitatori, premiind cei mai harnici ajutoare ale lui Mos Craciun. Pana pe 23 decembrie 2024, centrul comercial ofera cadouri in valoare totala de peste 40.000 de euro, pentru a aduce bucurie in aceasta perioada speciala a anului.Pentru a participa la campanie, vizitatorii trebuie sa faca cumparaturi in valoare de cel putin 600 de ... citește toată știrea