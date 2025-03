Fan Curier face livrari "din mers" in Cluj, prin Marasti? Duba Fan Curier filmata circuland in trafic cu usa larg deschisa: "Unde mi-e coletul?" VIDEO

Coletul tau nu a ajuns inca? Poate il gasesti in sensul giratoriu din Marasti, din Cluj! O duba Fan Curier a fost surprinsa circuland cu usa larg deschisa Daca astepti un colet si inca nu ai primit niciun semn de la curier, avem o posibila explicatie. O duba Fan Curier a fost filmata in sensul giratoriu din Marasti, din Cluj-Napoca, circuland cu usa larg deschisa. Imaginile starnesc un val de intrebari: cate colete ar putea fi acum pe drum, in loc sa ajunga la destinatari?Se pare ca livrarea ... citește toată știrea