In foarte multe ocazii se spune ca femeile conduc lumea si nu este deloc gresit. Sunt mai multi factori care ne pot conduce lejer la o astfel de concluzie, iar specialistii au incercat sa explice lucrurile.Experienta si invatarea: Femeile pot avea o experienta mai mare in anumite domenii, ceea ce le permite sa se descurce mai bine.Abilitati de comunicare si empatie: Femeile sunt adesea recunoscute pentru abilitatile lor de comunicare si empatie. Aceste calitati pot fi utile in situatii care ... citeste toata stirea