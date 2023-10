Un fenomen astronomic important va avea loc la sfarsitul lunii octombrie.Astfel, in noaptea de 28 spre 29 octombrie veti putea observa pe cer o eclipsa partiala de luna.O eclipsa partiala de Luna are loc atunci cand Pamantul se misca intre Soare si Luna Plina, dar acestea nu sunt aliniate precis. Doar o parte din suprafata vizibila a Lunii se deplaseaza in partea intunecata a umbrei Pamantului.Eclipsa partiala de Luna din 28 octombrie este a doua din acest an, fiind precedata de eclipsa de ... citeste toata stirea