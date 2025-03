Fenomen SPECTACULOS pe cerul Clujului. Un curcubeu dublu, dupa furtuna care a lovit orasul: "Semn divin pentru un an bun" VIDEO

Cluj-Napoca a fost lovit de o furtuna puternica ieri, care desi nu a durat mult, a produs mai multe pagube orasului. La finalul vijeliei, un curcubeu dublu si-a facut aparitia pe cerul orasului.Fenomenul este unul rar intalnit, iar clujenii care au avut norocul sa il prinda au avut au vazut in el un semn divin. "O sa fie un an bucuros. Un semn bun si un an bucuros. Multumim lui ... citește toată știrea