Fiica unui fost presedinte al Consiliului Judetean Cluj a plecat in China sa reprezinte Romania la Miss Tourism World. Clujeanca e SUPERBA! VIDEO

Ioana Oleleu, reprezentanta Romaniei la Miss Tourism World in China: "Sunt gata sa infrunt provocarile!"Ioana Oleleu, Reprezentanta Romaniei la Miss Tourism World 2024 in China: "Sunt Gata Sa Infrunt Provocarile!"Ioana Oleleu, fiica fostului vicepresedinte al Consiliului Judetean Cluj, Ioan Oleleu, va reprezenta Romania la prestigioasa competitie internationala Miss Tourism World 2024, care se va desfasura in China, in lunile august si septembrie. Tanara clujeanca a impartasit entuziasmul sau ... citește toată știrea