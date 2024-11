Fiul lui Aurel Tamas, talentat si frumos de cucereste pe loc toate fetele, a renuntat la tenisul de performanta. "Ramas singur", lanseaza un nou videoclip

Antoniu Tamas revine in forta: "Din vina ta", noul sau single despre iubire si alegeri complicateAntoniu Tamas, fiul cunoscutului artist Aurel Tamas, continua sa-si consolideze cariera muzicala cu lansarea celui de-al doilea single, "Din vina ta". "Am ramas singur si vorbesc cu stelele", spune Antoniu Tamas in noua melodie.Dupa debutul de succes cu piesa "Promisiuni", Antoniu surprinde din nou publicul cu o compozitie profunda, care exploreaza complexitatea sentimentelor si alegerilor dintr-o ... citește toată știrea