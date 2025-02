Florin Piersic a revenit la teatru, in Cluj! Aplaudat in picioare, cel mai iubit actor roman a lasat toata sala cu ochii in lacrimi VIDEO

Seara de 18 februarie 2025 va ramane in inimile celor prezenti la Casa de Cultura a Studentilor din Cluj-Napoca nu doar ca premiera piesei "Dragi parinti", ci si ca un moment incarcat de emotie profunda. Celebrul actor Florin Piersic, una dintre cele mai iubite figuri ale teatrului romanesc, a fost prezent in sala, oferindu-le la finalul piesei actorilor de pe scena un buchet de flori si primind, la randul sau, un omagiu plin de caldura din partea publicului. Intreaga sala s-a ridicat in ... citește toată știrea