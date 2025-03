Fluturi gigant de 3 metri, tarantule uriase si molii supradimensionate la Cluj! Descopera expozitia "Giant Bugs" de la Iulius Mall

Daca esti fascinat de lumea insectelor sau vrei sa afli curiozitati despre acestea, mai ai timp pana sambata, 23 martie 2025, sa vizitezi expozitia "Giant Bugs" din Iulius Parc, Cluj-Napoca. Evenimentul aduce pentru prima data in Romania 24 de exponate animatronice spectaculoase, care transforma insectele de dimensiuni mici in adevarati giganti.Cum arata lumea insectelor la dimensiuni colosale?Un fluture care in mod normal masoara doar 7 cm poate fi admirat acum la o inaltime impresionanta de ... citește toată știrea