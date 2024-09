Fosta iubita a lui Livian, fiul lui Nelson Mondialu', mesaj cu subinteles dupa nunta faraonica de la Cluj: "Doar atat iti cer. Ia-ma pe mine, las-o pe ea"

Nunta fiului lui Nelson Mondialu' a starnit nenumarate reactii, atat in randul invitatilor, cat si pentru cei care au admirat evenimentul de la distanta, pe retelele de socializare.Bianca Comanici, fosta iubita a lui Livian Pop, a reactionat dupa nunta faraonica de la Cluj. Intr-un videoclip publicat pe TikTok aceasta a aparut in lacrimi, dupa ce fostul ei iubit a facut cel mai important pas din viata sa si s-a casatorit.Livian Pop si Bianca Comanici au trait o poveste de dragoste in cadrul ... citește toată știrea