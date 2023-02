FOTO - Cine este reprezentantul Romaniei la Eurovision 2023. La 18 ani, pe scena la bustul gol, cu mesajul: "Make love, not war"

Theodor Andrei, un tanar de doar 18 ani, este cel care va reprezenta Romania, anul acesta, la Liverpool, unde va avea loc Eurovision 2023. El a castigat finala selectiei nationale cu "D.G.T. (Off and on)".Melodia are versuri in limba romana, dar si in engleza, si vorbeste despre o femeie. "Si ca pe un inel / Ma joaca pe degete / Am incredere / Da' minte asa frumos / Ma-ntoarce pe dos / Vorbeste murdar / Da' cand vrea ea doar / Minte asa-usor / Lasa patul gol" - sunt cateva dintre ... citeste toata stirea