Anamaria Prodan a reusit sa isi socheze din nou urmaritorii, dupa ce s-a filmat intr-o ipostaza senzuala pe contul ei personal de Instagram in timp ce se plimba in costum de baie prin Bucuresti. Imaginile au fost facute publice chiar de ea.Fosta sotie a lui Laurentiu Reghecampf se pozeaza destul de des in astfel de ipostaze in ultima vreme. Acest lucru se poate datora si faptului ca a inceput sa atraga un public tot mai larg, dobandit din pricina unor asemenea aparitii, in care isi etaleaza ... citeste toata stirea