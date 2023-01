FOTO - Kim Kardashian a cumparat un colier care i-a apartinut printesei Diana. Internautii au criticat-o: "Nu vei fi niciodata un simbol"

Critici pentru Kim Kardashian, dupa ce vedeta a cumparat la licitatie un colier care i-a apartinut printesei Diana. Rarul colier cu diamante a fost achizitionat de Kim Kardashian, miercuri, 18 ianuarie, in schimbul a 197.453 de dolari americaniBijuteria a fost purtata de printesa Dianao singura data, in 1987, la un eveniment caritabilcare a avut loc in Londra. Printesa a asortat colierul, care a fost inchiriat de la compania de bijuterii The Garrard, cu o tinuta in nuante de violet. ... citeste toata stirea