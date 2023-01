FOTO - O romanca, desemnata cea mai buna jucatoare de Counter Strike din lume: "Am vrut sa le demonstrez ca si fetele pot juca bine CS:GO"

Ana Dumbrava din Radauti a fost desemnata cea mai buna jucatoare de Counter Strike: Global Offensive din lume. Face parte, de asemenea, din cea mai buna echipa feminina in acest joc. Premiile au fost acordate in cadrul unei gale desfasurate la finele saptamanii trecute, in Stockholm, Suedia, anunta hltv.org.Ana are 23 de ani si este jucatoare profesionista de CS:GO din 2015, perioada in care a reusit sa castige din premii putin peste 30 de mii de euro, dupa cum precizeaza intr-un interviu ... citeste toata stirea