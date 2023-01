FOTO. Proiectii inedite despre Univers la Planetariul din Iulius Mall Cluj

De la Iulius Mall Cluj poti porni intr-o calatorie in Univers pentru a descoperi misterele spatiului. Poti "cutreiera" Calea Lactee, poti merge in misiuni intergalactice si poti cunoaste noi planete si constelatii. Te asteptam in Atriumul principal, la planetariul gonflabil - "O calatorie in Univers", cu doua proiectii: "De pe Terra in Univers" si "Patrula Zula - cu picioarele pe Pamant". Proiectiile au loc zilnic, pana pe data de 5 februarie, iar biletele pot fi achizitionate de la intrarea la ... citeste toata stirea