FOTO - Un falsificator de documente din Spania i-a facut lui Brad Pitt buletin romanesc

Un cetatean leton, considerat de autoritatile din mai multe tari drept cel mai talentat falsificator de documente din Europa, a fost arestat saptamana aceasta in Spania. Era dat in urmarire de autoritatile din tara natala, dupa ce a reusit sa evadeze in urma cu un an, reusind sa ajunga in Spania cu o identitate falsa, unde si-a continuat activitatea. Politistii spanioli i-au gasit in casa inclusiv o carte de identitate romaneasca a actorului Brad Pitt, o mostra foarte bine realizata cu care ... citeste toata stirea