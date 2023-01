Frumoasa vloggerita Carmen Grebenisan, momente grele! Ar fi fost inselata cu cea mai buna prietena

Vloggerita din Cluj mutata la Bucuresti, Carmen Grebenisan, ar fi fost inselata chiar cu cea mai buna prietena.Momentul aflarii despre infidelitatea partenerului ar fi provocat un soc imens pentru Carmen Grebenisan care ar fi ajuns si la psiholog.Cei doi au devenit un cuplu la inceputul anului 2020 si s-au casatorit in 2021Cea care s-ar fi bagat in relatia dintre Alex Militaru si vloggerita ar fi si ea tot celebra. Iar in momentul in care Carmen ar fi aflat de amantlac, ar fi suferit un soc. ... citeste toata stirea