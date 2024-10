Georgiana Lobont, aproape cu lacrimi in ochi in aeroport! Artista din Cluj si-a stapanit cu greu emotiile: "Ce-am fost si ce-am ajuns!" VIDEO

Cum au reusit clujenii sa o impresioneze pana aproape la lacrimi pe Georgiana Lobont in aeroport. Artista abia si-a stapanit emotiileGeorgiana Lobont, renumita cantareata clujeanca de muzica populara, a avut parte de un moment emotionant in timp ce se afla in aeroport, dezvaluindu-le fanilor cat de impresionata este de sustinerea pe care a primit-o din partea publicului clujean. Intr-un mesaj video, abia stapanindu-si lacrimile artista a marturisit cat de recunoscatoare este pentru sustinerea ... citește toată știrea