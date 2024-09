Georgiana Lobont inca nu se poate muta in vila sa de lux din Cluj: "Mai avem de munca, trebuie sa facem bani"

Georgiana Lobont este de departe una dintre cele mai cunoscute si apreciate artiste din tara noastra. Vedeta a muncit foarte mult pentru a ajunge pana in acest punct al vietii sale, iar acum este pe cale sa-si indeplineasca inca un vis. Mai exact, se va muta intr-o noua locuinta in Dej, alaturi de familia sa.Nu mai este un secret pentru nimeni faptul ca Georgiana Lobont si sotul sau, Rares Ciciovan, si-au cumparat anul trecut casa la care au visat dintotdeauna. Pregatirile sunt in toi si se ... citește toată știrea