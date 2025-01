Georgiana Lobont si Vladuta Lupau si-au umplut conturile in noaptea de Revelion. Sume ametitoare castigate in mai putin de o ora

Doua dintre cele mai cunoscute si apreciate artiste din Romania, Georgiana Lobont si Vladuta Lupau, au castigat sume de bani impresionante in urma recitalurilor avute in noapte de Revelion.Mai exact, pentru 45 de minute in care au cantat si au facut atmosfera, Vladuta Lupau a incasat suma de 13.000 de euro. Astfel, pentru trei programe sustinute in noaptea dintre ani, 40.000 de euro au intrat in conturile Vladutei Lupau, potrivit FANATIK.Tariful cerut de Georgiana Lobont a fost mai scazut, ... citește toată știrea