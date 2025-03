Georgiana Lobont spune adio Dejului si se muta la Cluj, intr-un palat de vis! Imagini spectaculoase din noua casa de revista a artistei VIDEO

Georgiana Lobont spune adio Dejului si se stabileste la Cluj, intr-o locuinta de vis! Imagini fabuloase din noua casa de revistaGeorgiana Lobont si Rares Ciciovan se muta in Cluj si isi transforma un penthouse intr-o locuinta de vis, care pare un adevarat palat. Artista si sotul ei au decis sa faca acest pas important in viata lor personala si profesionala, alegand Clujul, orasul care le-a influentat carierele. Georgiana, cunoscuta pentru succesul sau in industria muzicala si concertele ... citește toată știrea