Geta Sterp, sora lui Culita Sterp, a nascut: "Nu pot exprima in cuvinte sentimentul de a fi MAMA"

Sambata dimineata, Geta Sterp a adus pe lume primul ei copil, dupa un travaliu de 27 de ore.Geta Sterp si-a dorit sa nasca in apa. Nasterea in apa este cunoscuta pentru capacitatea sa de a reduce durerea in timpul travaliului si al nasterii. Apa calda functioneaza ca un analgezic natural, astfel musculatura se relaxeaza si permite o mai buna circulatie a sangelui, iar durerea este mai usor de suportat.Desi a depasit termenul, ajungand la 41 de saptamani de sarcina, Getuta si-a dorit sa nasca ... citește toată știrea