Gigi Becali, atac virulent la adresa lui Cristian Tudor Popescu: "Are un demon. Face pacate grele"

Gigi Becali a reactionat virulent la adresa lui Cristian Tudor Popescu, dupa ce gazetarul l-a criticat pe David Popovici ca si-a cumparat o masina de 120.000 de euro.Patronul celor de la FCSB a declarat ca Tudor Popescu nu ar trebui sa respire in fata lui David Popovici, avand in vedere ca este campion mondial."Ne luam dupa Tudor Popescu? El (n.r. - David Popovici) a furat bani de la mine sau de la Dan Diaconescu? Cu atat mai mult, in fata lui trebuie sa bagi capul in pamant si sa nu sufli ... citește toată știrea