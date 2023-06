Imaginile au fost inregistrate pentru un film german din 1973 si au fost regasite dupa multi ani. In montaj sunt incluse si imagini de la o nunta taraneasca.Formatia Phoenix, cunoscuta in Occident ca Transsylvania Phoenix, este una din trupele arhicunoscute in Romania pentru muzica rock. Trupa a fost infiintata in anul 1962 la Timisoara.Phoenix a fost deschizatoare de drumuri in muzica adresata publicului larg in Romania celei de a doua jumatati a secolului al XX-lea. Membrii formatiei au ... citeste toata stirea