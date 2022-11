Imagini virale! Momentul in care Cristiano Ronaldo a scos ceva din sort si apoi a mancat, pe teren la Campionatul Mondial din Qatar

Cristiano Ronaldo (37 de ani) a scris istorie la Campionatul Mondial din Qatar. Starul portughez a marcat un gol in victoria nationalei sale contra Ghanei, scor 3-2, si a devenit astfel primul fotbalist din istorie care marcheaza la cinci editii ale Cupei Mondiale.Dupa meci, pe retelele sociale au aparut imagini cu Cristiano Ronaldo care au facut rapid inconjurul lumii.Capitanul nationalei Portugaliei a fost surprins, pe teren, in timp ce si-a bagat mana in ... citeste toata stirea