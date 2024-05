In ce vila superba din Cluj locuieste Florin Piersic! Cel mai indragit actor din Romania abia asteapta sa se intorca in superba casa de langa Somes

Operat recent si trezit pe patul de spital, Florin Piersic le-a transmis un mesaj, in stilul caracteristic, celor care il iubesc: Sunt viu! Cu siguranta acum abia asteapta sa se intoarca in superba casa situata pe o straduta din Cluj, in apropiere de malul Somesului. La 88 de ani, actorul are o casa superba, renovata nu cu mult timp in urma, intr-o frumoasa nuanta frumoasa de galben, cu acoperisul mansardat. Florin Piersic locuieste in aceeasi casa din Cluj de zeci de ani, asa ca toti vecinii ... citește toată știrea